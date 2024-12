Ferraratoday.it - Centro, zona Gad e frazioni: la polizia passa al setaccio la città. E c'è una denuncia

Leggi su Ferraratoday.it

Tre giorni di controlli serrati da parte della, con una. E’ quanto accaduto nelle giornate di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 a Ferrara e, in particolare, nell’area di piazza Travaglio, Porta Paola, via Baluardi, via Delle Chiodare, via Della Ghiara e giardini di viale.