Cenone di Natale 2024 | spesa record di 32 miliardi tra aumenti e diseguaglianze

Quotidiano.net - Cenone di Natale 2024: spesa record di 3,2 miliardi tra aumenti e diseguaglianze

Per ildigli italiani spenderanno 3,2di euro: 300 milioni in più dello scorso anno e 500 milioni più delpre Covid. L'impennata nellaè determinata, però, non dai maggiori consumi, ma dagligeneralizzati dei prezzi, delle tredicesime e degli occupati nell'anno, il, che sarà ricordato come quello del boom storico dell'occupazione. E' quanto emerge dall'indagine del Centro Studi Confcooperative in cui si rileva che le tredicesime salgono dai 49dello scorso anno ai 51,3di quest'anno grazie al miglior andamento dell'occupazione, al minor impatto della Cig, ma le retribuzioni e la capacità diviene erosa dall'inflazione. "Il trend dice che primeggiano le spese personali e dominano egoismo, prudenza e oculatezza. Nota stonata l'Italia del malcontento - sottolinea il rapporto - perché continua ad allargarsi la forbice tra chi può spendere, mentre affiorano le difficoltà del ceto medio e chi scivola in povertà.