Justcalcio.com - CdS – Napoli, Juan Jesus torna titolare ma è finito nel mirino del Venezia

2024-12-21 09:49:54 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS:Marin neldel Como La vita di, insomma, potrebbe cambiare anche oggi, in un clic: non è un mistero che sia nella lista dei i cedibili a gennaio. E tra l’altro èsul taccuino del. È nella lista del Como, invece, Rafa Marin, il primo acquisto estivo di Manna: un investimento da 11 milioni con diritto di recompra a cifre variabili fissato a favore del Real Madrid per il 2026 e il 2027. Rafa finora ha giocato soltanto in Coppa Italia contro Palermo e Lazio. Mai in campionato, zero minuti. «Sta lavorando molto, sta crescendo, ma se faccio certe scelte non è per simpatie, ma perché le ritengo migliori. Come quando uno ti chiede perché non gioco, la mia risposta è: perché io voglio vincere.