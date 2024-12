Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, chiusura temporanea dell’accesso agli atti

Arezzo, 21 dicembre 2024 – Il Comune diha il proprio Archivio di deposito del settore edilizia privata presso la sede del Palazzo Comunale ed in altro edificio adiacente, i quali sono ad oggi saturi. Per ottemperare a questa esigenza e per garantire un servizio di accessopiù celere e preciso, l’Amministrazione ha stabilito con Determina n. 997 del 15/10/2024 di affidare le pratiche edilizie dal 1954 al 2003 in Outsorcing, ovvero un’archiviazione automatizzata dei documenti in originale, alla Società Archivi S.P.A. con sede legale in Prato. Le pratiche verranno schedate mediante l’utilizzo di uno specifico software usato dalla Società suddetta. Il ritiro delle pratiche avverrà nei giorni 14 e 15 gennaio 2025, pertanto il conferimento delle pratiche in oggetto comporterà la necessariadel servizio di accessodal 10 gennaio al 10 febbraio 2025.