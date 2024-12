Casertanews.it - Casertana, Iori: "Troppe occasioni sbagliate, il Latina ha vinto con due tiri. Mercato? Ecco cosa serve"

Leggi su Casertanews.it

Lachiude il 2024 con una brutta sconfitta casalinga contro il. Mister Manuelinterviene in conferenza stampa e analizza la prova della sua squadra: "Abbiamo preso gol su un calcio piazzato e su una respinta. Purtroppo, se nel primo tempo fai una partita così e non vai in.