Calessi | Meloni e Ursula si rinsalda l' asse sull' auto

È stato il primo bilaterale divon der Leyen da quando è stata rieletta alla guida della Commissione Ue, facevano notare ieri da Palazzo Chigi. Segno, se ce ne fosse bisogno, della particolare attenzione che la presidente della Commissione europea riserva alla premier del governo italiano, Giorgia. Peraltro, a causa di un errore, non ne era stata data notizia nel sito ufficiale dell'organismo europeo, dove in genere vengono annunciati gli incontri della presidente. Paradossalmente l'incidente, di cui lo staff della presidente ha subito dato spiegazione e chiesto scusa, ha contribuito ad accendere, invece, l'attenzione'incontro, durato circa un'ora, che si è svolto al tredicesimo piano di Palazzo Berlaymont, sede della Commissione. Al centro del colloquio, come hanno riferito fonti governative italiane, le priorità di azione del nuovo ciclo istituzionale Ue, a partire dal rilancio del ruolo e della competitività dell'Unione Europea nel mondo.