Calciomercato Milan – Canobbio primo acquisto: dall'Uruguay l'indiscrezione. E sulle cifre …

Giungono importanti notizie sule sul possibilecolpo delinvernale, che potrebbe essere Agustin. A riferirlo è Wilson Mendez, giornalista uruguaiano, che riferisce come il Penarol, suo ex club, riceverà 450 mila euro sulla rivendita. Altre notizie arrivano da 'El Observador'. Secondo quanto riportato il club rossonero verserà circa 4 milioni di euro nelle casse dell'Atletico Paranaense, società che ne detiene il cartellino, per il 90% dei diritti economici. Gonzalo Sorondo, rappresentante di Agustin, aveva in precedenza dichiarato come il suo assistito avrebbe inevitabilmente lasciato il Brasile date le offerte ricevute dall'Europa. "L'Atlético Paranaense ha ceduto il centrocampista Agustínal, il club riceverà 450.000 euro". Da capire la veridicità della notizia, dal momento in cui alcune voci parlano di offerta del giocatore da parte dell'Atletico Paranaense al, ma non di trattativa aperta dai club.