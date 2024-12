Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Attaccante: svelato l’obiettivo numero uno? Il piano

, i rossoneri continuano con il loro andamento in stagione tra alti e bassi. In Serie A il Diavolo è lontano dalla testa e anche dal quarto posto, che servirebbe per qualificarsi alla Champions League 2025-26. La vittoria contro il Verona serve per rialzare la china dopo lo 0-0 contro il Genoa, ma ora serve continuità nei risultati. Paulo Fonseca deve vincere anche contro la Roma. Poi si sarà la Supercoppa Italiana: un trofeo che i rossoneri vorranno vincere, visto che l'obiettivo Scudetto è lontanissimo dopo questa prima parte di stagione. Oltre a un cambio di marcia sul campo, per la squadra di Paulo Fonseca potrebbero anche servire dei colpi sul mercato. A gennaio i ruoli da rinforzare potrebbe essere due, ma dipenderà anche dalle prestazioni in campo dei suoi. La squadra rossonera avrebbe bisogno almeno di un centrocampista centrale, visto che la rosa è corta in quel ruolo, ma potrebbe anche cercare in qualche altro ruolo.