Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato: Lazio. Il Real pensa a Gila per gennaio

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il club biancoceleste nel 2022 ha acquistato il difensore, classe 2000, propriuo dal club blanco MADRID (SPAGNA) - Marioha conquistato il posto fisso nella, ma ha attirato su di sè anche l'attenzione delle grandi. Come per esempio, secondo il sito del quotidiano madrileno "AS", il