Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Arnautovic ad un passo dall’addio: la situazione circa l’attaccante austriaco

Leggi su Calcionews24.com

Il centravanti nonostante il gol in Coppa Italia risulta sempre più lontano da San Siro: laLa sua rete ha sbloccato la sfida di Coppa Italia trae Udinese, messa in ghiaccio dal gol olimpico di Asllani. Markosi è tolto una bella soddisfazione in un’annata dove il campo l’ha visto pochissimo. .