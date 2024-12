Lanazione.it - Calcio a 5 serie A2

Dopo la sosta di tutto il campionato osservata sabato scorso, laA2 per il Montebianco Pratoa 5 riparte con uno scontro di alta quota. I biancazzurri ricevono infatti la visita del Futsal Russi, che in questo momento è secondo in classifica precedendo Berti e compagni di tre punti ed una posizione. L’obiettivo è dunque quello di chiudere il 2024 con una vittoria che permetta alla squadra allenata da Pullerà di agganciare gli avversari di turno, riscattando fra l’altro la sconfitta patita prima della pausa ad opera del Buldog Lucrezia. Il Montebianco potrà sfruttare anche il turno casalingo: il match infatti sarà disputato al Pala Kobilica con inizio alle ore 16. Fra i biancazzurri farà il proprio debutto davanti al pubblico amico l’italo-argentino Angeloff, che Pullerà ha potuto già schierare nel turno precedente in trasferta.