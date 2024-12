Bregnano arrestato con 25 chili di cocaina in auto

Ilgiorno.it - Bregnano, arrestato con 2,5 chili di cocaina in auto

(Como), 21 dicembre 2024 - La polizia haper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di un’arma clandestina, un 30enne italo-brasiliano, con precedenti di polizia, residente a. Nel primo pomeriggio di ieri i poliziotti della Mobile si sono imbattuti in un’di grossa cilindrata con targa svizzera (Ticino), vista sfrecciare a tutta velocità davanti a loro, decidendo di procedere al controllo dell’unico occupante. Al volante il 30enne italo-brasiliano che alla vista dei poliziotti ha iniziato ad agitarsi insospettendo gli agenti che, proceduto ad un’ispezione, hanno raccolto tutta una serie di “sorprese”; infatti nel portabagagli dell’erano nascosti in serie, 2e mezzo di, quasi 5 mila euro in contanti e una pistolamatica con la matricola abrasa, comprensiva di cartucce.