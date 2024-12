Quotidiano.net - Bonus casa. Cambiano gli incentivi

La manovra ridisegna gliper la. Nel 2025 addio al contributo su caldaie, su giardini e Super110%. Resta in vigore, con un "decalage", l’ecoper l’efficienza energetica, che scenderà al 50% per la primae al 36% per gli altri immobili. Nel 2026 e 2027 si ridurrà al 36% per la primae al 30% per le altre. Stesso schema per ilristrutturazioni, che resta al 50% solo per le abitazioni principali e con un tetto di spesa di 96mila euro. Per gli altri immobili lo sconto fiscale scenderà al 36% a partire dal 1º gennaio, con un tetto di spesa di 48mila euro. Netto ridimensionamento anche per la detrazione sui lavori antisismici: si passerà dall’85% al 50% per la primae al 36% per le altre proprietà, con decalage nel 2026 e 2027. Infine, per i mobili ed elettrodomestici "made in Europa", lo sconto sarà del 50% (con un tetto di spesa di 5mila euro) in caso di ristrutturazione.