Vanityfair.it - Blake Lively accusa il collega Justin Baldoni di «molestie sessuali»

Secondo TMZ, dopo le insistenti indiscrezioni riguardo a dissidi sul set di It Ends With Us, l’attrice ha intentato causa contro il regista e co-protagonista, colpevole di averle causato «forte disagio emotivo». Lui si difende: «Tutto falso e oltraggioso, vuole ferire pubblicamente»