Oasport.it - Biathlon, startlist Mass start femminile Le Grand Bornand 2024: programma, orario, tv, pettorali delle italiane

Domenica 22 dicembre (ore 14.45) andrà in scena ladi Le, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di. In Francia si concluderà la lunga settimana di gare prima della sosta natalizia, spazio all’evento che prevede la partenza in linea, 12,5 km sugli sci e quattro passaggi al poligono (due serie in piedi e due a terra, ogni errore si paga con un giro di penalità). Al via si presenteranno trenta atlete, pronte a fronteggiarsi a viso aperto per i piazzamenti che contano.L’Italia si affiderà a Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller, desiderose di ottenere un risultato degno di nota. Tra le favorite della vigilia figurano la tedesca Franziska Preuss, la svedese Elvira Oeberg, la francesi Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon, l’altra svedese Ella Halvaon, la finlandese Suvi Minkkinen, la tedesca Vanessa Voight.