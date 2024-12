Parmatoday.it - B&B non in regola, multa di 3.000 euro al responsabile

Leggi su Parmatoday.it

Nell’ambito di una campagna di controlli sui bed and breakfast, disposta su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente effettuato ispezioni igienico-sanitarie in 28 strutture ricettive (B&B) situate nelle.