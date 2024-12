Basta tazze! L’appello virale della maestra | Ecco i regali di Natale che NON vogliamo

Leggi su Orizzontescuola.it

Natalie Parmenter, ex insegnante e fondatrice di Primary Focus, una guida online per genitori, ha condiviso su TikTok un video diventatoin cui elenca idimeno graditi dagli insegnanti., cupcake a sorpresa e commenti negativi sui social network sono in cima alla lista.L'articolo “!”: “diche NON” .