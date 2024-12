Ravennatoday.it - Bambini e lettura: il progetto che parte dalle opere di Gianni Rodari

Leggi su Ravennatoday.it

Per il quarto anno consecutivo Russi ospiterà "I libri della fantasia - Letture per eterni",multidisciplinare che ha per filo conduttore i racconti die mira ad avvicinare ie i ragazzi allaattraverso laboratori creativi di vario tipo. Dalla.