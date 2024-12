Ilgiorno.it - Baf e Ifa, 600 anni di storia. Una boccata d’arte per tutti

Si apre il calendario 2025 delle fierein Italia: con BAF Bergamo Arte Fiera, dedicata all’arte moderna e contemporanea, e IFA Italian Fine Art, focalizzata sull’arte antica e l’alto antiquariato. Dal 10 al 12 gennaio, la prima, e dal 10 al 19 gennaio, la seconda, le due manifestazioni trovano la loro collocazione nei 16mila metri quadrati dei padiglioni A e B, e relativi foyer, della Fiera di Bergamo, al centro di una delle più importati macroregioni a livello mondiale. In tutto parteciperanno 167 espositori, 86 per BAF e 81 per IFA, che presentano – ognuno con il proprio sguardo e attraverso centinaia di opere – circa 600didell’arte, dal Quattrocento a oggi. Collezionisti, addetti ai lavori, famiglie, appassionati e curiosi sono invitati ad avvicinarsi alle opere, spesso di rilevanza museale, in modo più diretto che in un museo, avendo la possibilità di relazionarsi con galleristi ed esperti presenti negli stand e, in qualche caso, anche con gli artisti.