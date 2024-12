Thesocialpost.it - Badante killer, si indaga su altri 4 morti e sul tentato omicidio dell’ex fidanzato

Ci sono altre tresospette, oltre all’dell’81enne Imelda Stevan, per il quale è finita in carcere, sul conto di Paola Pettinà, la falsache nel vicentino avrebbe intossicato con dosi letali di farmaci gli anziani di cui si occupava, spacciandosi come assistente socio sanitaria. Come rivelato da Repubblica, infatti, la donna è orata anche per questi tre nuovi episodi, oltre che percinquetentati omicidi, tra cui quellocompagno.Leggi anche:Germania, atal mercatino di Natale: 5e almeno 60 feriti. “Autore è saudita”Dalle indagini fatte dei Carabinieri emergerebbe che la donna somministrava alle persone che assisteva dosi massicce di farmaci, un mix di Tavor, Xanax e Lorazepam, facendo finire gli anziani in stato di semi incoscienza, nel caso di Imelda Stevan conducendole al decesso.