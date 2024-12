Badante killer, indagini su 4 decessi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.25 Si è avvalsa della facoltà di non rispondere al Gip ladi 46 anni accusata di aver ucciso una donna di 81 anni. S'indaga anche per altri tree cinque tentati omicidi. Dalleè emerso che la donna somministrava alle persone che assisteva dosi massicce di psicofarmaci, riducendo gli anziani in stato di semiincoscienza e, nel caso della 81enne, portandola alla morte. Lasi spacciava inoltre per operatrice sociosanitaria, senza avere i titoli.