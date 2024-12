Cms.ilmanifesto.it - Bacchette magiche difettose e difficili bivi dell’esistenza

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Finisce che si resta con il fiato in gola per sapere cosa succederà a quegli incompetenti della SMI, la scuola di magia di madame Ibanez. Proprio imbranati non sono ma .il manifesto.