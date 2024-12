Ilrestodelcarlino.it - Babbi Natale in vespa e premi in palio per chi fa acquisti

Il 25 dicembre si avvicina e per guadagnare tempo sugli ultimi dettagli prima di partire con le consegne ufficiali notturne, la slitta prostrerebbe non bastare. Oggi pomeriggio le vie del centro storico di Cesena saranno affollate da tantiche si sposteranno per il cuore della città in, regalando sorrisi agli avventori – a partire da quelli più piccoli, ovviamente, ai quali elargiranno anche dolcetti assortiti – e promuovendo le attività dei negozi. Proprio in relazione al mondo del commercio, tutti coloro che effettueranno(di almeno venti euro) nel corso del pomeriggio, parteciperanno all’estrazione di un corposoo composto da una selezione di prodotti messi a disposizione degli esercenti. L’estrazione verrà effettuata il 23 dicembre alle 18 in piazza Almerici, prima dell’inizio del concerto Gospel che allieterà l’antivigilia.