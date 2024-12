Sport.quotidiano.net - Avanti Robur! L’attesa è quasi finita. Domani al ‘Franchi’ sarà derbyssimo

Mancano ormai pochissime ore al fischio di inizio di Siena-Grosseto. Mentre i tifosi biancorossi stanno preparando l’esodo, in casa bianconera la squadra sta lavorando duro per cercare di riconquistare la fiducia dei propri sostenitori. Le sconfitte casalinghe consecutive hanno minato la serenità dell’ambiente e serve un’inversione di rotta per ritrovare quell’unità che ha caratterizzato la scorsa stagione e l’inizio di quella in corso. A livello di defezioni, anche stavolta, la situazione non è idilliaca. In infermeria, oltre a Tirelli e Semprini, sono finiti Lollo e Di Gianni che, sicuramente,non saranno della partita. Così come Mastalli che ha chiuso anticipatamente il suo 2024, e anche il girone di andata, costretto ai box dalla squalifica. Assente all’allenamento di ieri Elia Galligani: l’attaccante ha accusato un po’ di febbre, ma già questa mattina dovrebbe tornare a disposizione e svolgere la seduta di rifinitura insieme ai compagni.