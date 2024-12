Ilrestodelcarlino.it - Auto ribaltata sul ponte del Tresinaro, traffico in tilt

Soccorsi mobilitati ieri mattina, verso le otto, per un incidente a Fagiano di Viano. Una Fiat 500, guidata da un 43enne, ha urtato un muro sulla Provinciale 7 suldel: l’si è poisu una fiancata e ha colpito un’altra macchina che viaggiava nell’opposta corsia (foto). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia locale. Il 43enne è stato portato in ospedale a Scandiano in condizioni non gravi. L’incidente ha creato inevitabili disagi alla viabilità impedendo per diverse ore il normale scorrere delsul