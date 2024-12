Liberoquotidiano.it - Attacco con il coltello in una scuola elementare: Croazia sotto choc

Veglia di preghiera inin memoria delle vittime di unconin unadi Precko che ha causato la morte di una bambina di sette anni e diversi feriti. Centinaia di persone hanno raggiunto l'istituto scolastico di Zagabria per lasciare giocattoli, accendere candele e raccogliersi in un momento di preghiera. Secondo i report della polizia, l'aggressore è un ex studente dellache vive nel quartiere con i suoi genitori. Dopo aver accoltellato diversi bambini e la loro insegnante, sarebbe scappato in un vicino centro sanitario dove ha tentato il suicidio.