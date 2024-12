Ecodibergamo.it - Atalanta, col tridente contro l’Empoli: in attacco De Ketelaere-Retegui-Lookman

Leggi su Ecodibergamo.it

CALCIO. In vista della garai toscani, domenica 22 dicembre al Gewiss Stadium (alle 18), Gian Piero Gasperini dovrebbe rilanciare il trio offensivo con Pasalic per lo squalificato de Roon in mediana. Ruggeri e Cuadrado ok.