Repubblica.it - Assoluzione Salvini, le ong si schierano con Open Arms: “I diritti umani non conoscono confini”

L’ong spagnola sceglie di non commentare l’esito del processo. Arci Sicilia: “Siamo in tempi in cui le maggioranze ritengono che schiacciare le minoranze sia un diritto democratico”