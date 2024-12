ASCOLTI TV 20 DICEMBRE 2024 | CHIUDONO THE VOICE KIDS 249% E IL PATRIARCA 141% QUARTO GRADO RAI PARLAMENTO

Bubinoblog - ASCOLTI TV 20 DICEMBRE 2024: CHIUDONO THE VOICE KIDS (24,9%) E IL PATRIARCA (14,1%), QUARTO GRADO, RAI PARLAMENTO

Leggi su Bubinoblog

TV 20• Venerdì •Glitv di venerdì 20con i finali di stagione di Thee de Il. Ecco tutti i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xE’ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Economia – x + xTelethon Show – xTelethon Show – v. nettoIl Paradiso delle Signore – xTg1 – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xThe– xTg1 Ediz. Str. (5 minuti alle 23) + Tv7 + Telethon – x + x + xPrima Pagina Tg5 – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xEndless Love – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xGrande Fratello – xMy Home My Destiny – xPomeriggio 5 News – x + xPomeriggio 5 News Saluti – xLa Ruota della Fortuna (R) – xLa Ruota della Fortuna (R) – xTg5 – xStriscia La Notizia – xIl2 – x12 Giorni di Regali + Tg5 – x + xBinario 2 – xVideobox – xTg2 – xRadio2 Social Club – xTg2 Italia Europa – xI Fatti Vostri Speciale – xSci Alpino – x Tg2 – xTg2 Eat Parade – xTg2 Sì, Viaggiare – xOre 14 – xBellaMa’ – xTelethon Show – xTg Sport – xN.