Oasport.it - Andrea Gios e il sogno per Milano Cortina 2026: “Una medaglia in tutte le discipline”

lancia la sfida, o meglio dire il. Il presidente della FISG è intervenuto nella giornata odierna ai microfoni di Discovery Plus in occasione dei Campionati Italiani 2024 di pattinaggio di figura, tracciando un bilancio a tutto campo delledella Federazione, reduci da un autunno dai numeri eccezionali e pronte ad entrare nel vivo della cavalcata in vista delle Olimpiadi di, dove l’ambizione sarà quella di salire sul podio in tutti gli sport del ghiaccio.In prima battutaha offerto una panoramica su quanto successo in questo primo stralcio di stagione: “Il bilancio è ottimo, che ci dà entusiasmo e fiducia per il futuro. Siamo riusciti a far meglio delle scorso anno che è stata una stagione importante, anche se sappiamo che il bello deve ancora venire.