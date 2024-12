Linkiesta.it - Anche in Cina si festeggia il Natale

In molte culture del mondo la fine dell’anno è associata a festività che celebrano il solstizio d’inverno, un momento simbolico di rinnovamento e speranza. Inquesta tradizione prende il nome di Dongzhi, una ricorrenza che segna il culmine dell’inverno e l’inizio di giornate più lunghe e luminose. Sebbene il Dongzhi non abbia le stesse connotazioni religiose del, condivide con esso l’usanza di riunire la famiglia attorno alla tavola per celebrare la “rinascita” del Sole, proprio come avviene per ilcristiano.La festività natalizia, infatti, affonda le sue radici nel Dies Natalis Solis Invicti, il giorno di nascita del Sole Invitto, celebrato nell’antica Roma durante il solstizio d’inverno. Il ritorno della luce era visto come un segno di rinnovamento e speranza, un concetto che si è trasformato nelcristiano, con la nascita di Gesù come simbolo di una nuova era.