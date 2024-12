Bolognatoday.it - Allerta meteo per forte vento e piogge

Leggi su Bolognatoday.it

Venti di burrasca in arrivo e pioggia mista a neve tra la collina e la montagna. In vista della nuova perturbazione che interesserà il territorio bolognese, la Protezione Civile ha diramato una nuova: arancione perin montagna, soltanto gialla in collina. Inserita tra le zone.