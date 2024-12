Brindisireport.it - Alienazione alloggi di servizio Arca Nord Salento: i Cinque Stelle chiedono lumi

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Il Movimento 5di Brindisi, in merito al recente convegno organizzato dall'(raccontato in questo articolo), segnala "l'assenza di informazioni sulla gestione deglidisituati nel quartiere Paradiso di Brindisi e a Ostuni (legge Gozzini). In.