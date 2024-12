Triesteprima.it - Al via la demolizione della ciminiera all'ex Italcementi

TRIESTE - Sarà demolita domani, domenica 22 dicembre, ladell'area exin via Caboto. Saranno chiusi per circa un quarto d'ora, tra le 10:30 e le 11:00, gli accessi alla ex Gvt in direzione Venezia dalle seguenti vie: via delle Fiamme Gialle, viaRampa, viale Campi.