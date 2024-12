Ilrestodelcarlino.it - Addio a Mioni, giornalista gourmet

Franco, imprenditore, appassionato di cibo e d’Europa fin dagli anni Settanta, se n’è andato ieri notte. Alla fine del 2022 era stato protagonista della rubrica del Carlino "La spesa col", in cui, tra le bancarelle del Mercato di mezzo, tra pescherie, macellerie, drogherie e fruttivendoli, narrava per i nostri lettori le portate di un cenone di Capodanno che faceva il giro d’Europa. Dall’insalata baltica della regione di Amburgo alla zuppa di crostacei all’Armagnac (Aquitania), dal coniglio alla chiantigiana all’insalata di frutta fresca e secca della Macedonia,si presentava in tavola come un giramondo attratto dai piatti più insoliti. Che erano anche quelli che portava agli amici, nelle cene salottiere dei giornalisti enogastronomici bolognesi. Scrivevamo due anni fa: "Quando gli domandi cosa gli piace cucinare, subito immagini sulla sua testa una scena da fumetto, con tante figure di cibi e architetture che spuntano ad arco, come un’aureola.