Accolti 30 nuovi agenti: "Presidio del territorio"

Arrivati i. L’altra mattina il Questore Carlo Mazza ha accolto e dato il benvenuto aiuomini della polizia di Stato, che andranno a potenziare l’organico. In particolare, il dipartimento della pubblica sicurezza ne ha destinati 24 a Varese, 6 a Gallarate e uno a Busto Arsizio. Gli, appena nominati dopo aver completato il 227esimo corso di formazione, provengono da varie scuole della polizia di Stato dislocate sulnazionale. Nelle sedi di destinazione completeranno il loro percorso formativo, che prevede un periodo di applicazione pratica che si concluderà il 6 aprile. I giovani poliziotti andranno a potenziare, in particolare, i servizi di controllo dele le attività dell’ufficio Immigrazione. Il Questore ha rivolto loro parole di incoraggiamento e un augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza del massimo impegno nello svolgimento delle mansioni affidate e dell’alto senso di responsabilità, per garantire un servizio sempre efficiente alla comunità varesina.