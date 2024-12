Anteprima24.it - Accoltella il padre nel Casertano e poi scappa: il figlio in fuga bloccato nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno fermato su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere il 27enne cittadino di nazionalità cinese ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio del, un 48enne, avvenuto nella notte in un’abitazione di San Felice a Cancello, nel, dove la famiglia risiede.Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, con il coordinamento della Procura sammaritana, il delitto è maturato al culmine di una lite familiare avvenuta tra ile il 27enne, che ha colpito il genitore con diverse coltellate in varie parti del corpo. Il giovane è poi fuggito con l’auto dei genitori facendo perdere le proprie tracce, ed è stato ritrovato dai carabinieri dopo alcune ore di serrate ricerche, in provincia di Benevento; nell’auto i carabinieri hanno rinvenuto anche la somma di 100 mila euro in contanti, che il giovane aveva preso da casa per la