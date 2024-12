Ilgiorno.it - A tu per tu con Mimì in “salotto“

Dalla vittoria di X Factor al centro di Monza. Oggi alle 17 nel negozio Sky di via Vittorio Emanuele,(nella foto con il suo coach Manuel Angelli) sarà la protagonista di uno speciale meet & greet aperto al pubblico in cui incontrerà i suoi fan dopo un percorso che l’ha vista brillare dalle Audizioni fino alla finale di Napoli in Piazza Plebiscito dove ha trionfato.Caruso, per tutti semplicemente, è una giovanissima artista di Usmate Velate. Attraverso la sua musica vuole esprimere se stessa per comunicare le sue emozioni. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Il suo percorso a X Factor è stato caratterizzato da brani spesso imponenti e impegnativi come “Figures”, il brano di Jessie Reyez che alle Audizioni le aveva fatto guadagnare l’X Pass da parte del suo giudice Manuel Agnelli, “Godspeed” di Frank Ocean, “EARFQUAKE” di Tyler, The Creator, “Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi, “Something On Your Mind” di Karen Dalton, “I Will Survive” di Gloria Gaynor (nella versione dei Cake), “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, “Lilac Wine” nella versione di Nina Simone, “Strange Fruit” di Billie Holiday e “Mi sei scoppiata dentro il cuore” di Mina.