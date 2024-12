Oasport.it - A che ora Usyk-Fury oggi in tv, Mondiale pesi massimi 2024: come vederlo in streaming

sabato 21 dicembre (attorno alle ore 23.00 italiane) andrà in scena il confronto tra Oleksandre Tyson, valevole per ilWBA, WBO, WBC dei. Si tratta di uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno, programmato a sette mesi di distanza dal primo atto vinto dall’ucraino: quella che si disputerà sul ring di Riad (Arabia Saudita) sarà una vera e propria rivincita. Il ribattezzato The Cat cercherà di conservare le cinture, il pugile britannico punterà a strapparle al grande rivale.Si preannuncia un match particolarmente acceso e vibrante:si confermerà Campione del Mondo oppure avremo un nuovo padrone della categoria regina. Ricordiamo che il titolo non è più unificato, a differenza di quanto era successo in primavera: nel frattempo, infatti, l’ucraino ha dovuto rendere la IBF vacante , conquista a settembre dal britannico Daniel Dubois.