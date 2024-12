Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Val Gardena e superG St. Moritz, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Giornata decisamente intensa con due gare valevoli per la Coppa del Mondo di sci2024/2025. Weekend di gare che è cominciato ieri con gli uomini impegnati nelsulla Saslong in Val, mentresi metteranno all’opera anche le donne a Sankt.Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato sulle nevi di Sankt, in Svizzera eandrà in scena il primo dei dueiganti. Le azzurre arrivano bene a questo appuntamento, in particolare Sofia Ga che ha vinto illa settimana scorsa a Beaver Creek ed è arrivata seconda inal ritorno dopo l’inattività di dieci mesi a causa dell’infortunio a tibia e malleolo in allenamento dello scorso febbraio.Guarda la Coppa del Mondo di scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseGli uomini saranno sulla Saslong in Valper una delle discese che è nella storia della Coppa del Mondo.