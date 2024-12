Lopinionista.it - “18 preludi per pianoforte”, l’album di Stefano Bollani

, uno dei più grandi talenti del jazz contemporaneo e divulgatore televisivo (è in onda la quarta edizione del suo programma su Rai 3 “Via dei Matti n. 0” con Valentina Cenni), ha recentemente pubblicato gli spartiti dei suoi 18per(Edizioni Hal Leonard).In questo nuovo album, disponibile in formato digitale dal 20 dicembre, possiamo ascoltarli interpretati dall’autore stesso in una performance che dà vita al suo straordinario eclettismo compositivo caratterizzato da un linguaggio brillante e articolato.La sua, però, è anche un’indicazione, un suggerimento: ilinterprete non vuole imbrigliare il pianista (o l’ascoltatore) con la sua esecuzione, desidera stimolare un approccio creativo per dare spazio a una visione personale.“Sono 18 piccoli mondi differenti fra loro.