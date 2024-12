Imolaoggi.it - Zelensky: ‘con aiuto dell’Occidente possiamo invertire le sorti del conflitto’

Leggi su Imolaoggi.it

L’Ucraina farà “tutto il necessario” per diventare “forte” nel prossimo anno e, poi, per essere “pronta” per la diplomazia Il presidente ucraino Volodymyra Bruxelles, ha fissato la linea per uscire dalla guerra con la Russia. Kiev non intende negoziare ora, mentre si trova in una posizione di debolezza, ma conta ancora sull’