Ravennatoday.it - Yoga e meditazione, il laboratorio per bambini durante le feste

Leggi su Ravennatoday.it

le festività natalizie la fondazione Cervia In organizza, in collaborazione con la casa editrice Eifis, undiper. Lerappresentano un momento di gioia e condivisione, ma anche un periodo di grande stimolazione emotiva e fisica per i più.