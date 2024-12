Infobetting.com - West Ham-Brighton (sabato 21 dicembre 2024 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Dopo aver perso 3-1 in casa contro il Crystal Palace ilproverà a riscattarsi sul campo di unHam che ha cinque punti in meno in classifica ma ha il potenziale per creare problemi agli uomini di Fabian Hürzeler. Potrebbe essere una buona occasione per la squadra di Julen Lopetegui, un allenatore che .InfoBetting: Scommesse Sportive e