Anconatoday.it - «Voglio uccidermi, sono disperato». Chiamata choc al 112: sul posto interviene la polizia

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Un uomo di 56 anni, di origine ucraina, ha chiamato il 112 mentre si trovava in via De Gasperi, dichiarando di voler togliersi la vita.per la mancanza di lavoro, ha confidato le sue intenzioni all’operatore, che lo ha trattenuto al telefono, confortandolo in attesa dell'arrivo.