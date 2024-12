Formiche.net - Vittoria di Pirro? La lettura di Polillo sul conflitto in Ucraina

C’era da scommetterci. Era prevedibile che, al primo segnale di debolezza di Volodymyr Zelensky, gli sciacalli sarebbero usciti dalla tana per ululare alla luna. Ve l’avevamo detto. Era del tutto inutile resistere. Era meglio cedere subito alle richieste del più forte. Si sarebbero risparmiati lutti e distruzioni. Sono quasi tre anni di guerra, che è servita esclusivamente ai signori della morte. Vale a dire a quei fabbricanti di armi che hanno avuto ritorni milionari, mente il popolo, non solo quello ucraino, tirava la cinta.La caccia alle streghe non è solo contro il comandante in capo dell’esercito ucraino. Gli anatemi sono anche contro Mark Rutte, il segretario della Nato, che propone, comunque, di sostenere militarmente gli aggrediti, anche qualora si dovessero aprire i colloqui di pace.