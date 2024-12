Oasport.it - Virtus Bologna-Barcellona oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Ultimo turno del girone d’andata diper laSegafredoche questa sera sarà in campo alla Segafredo Arena contro il. Match che arriva dopo il ko subito contro l’Olympiacos che ha lasciato gli emiliani all’ultimo posto in classifica insieme all’Alba Berlino.Belinelli e compagni hanno vinto un solo match tra le mura amiche e affronteranno una squadra che dopo un lungo periodo di crisi è tornata al successo e vuole consolidare la propria posizione nelle zone playoff e play-in. Per i ragazzi di Dusko Ivanovic una vittoria vorrebbe dire provare a dare una scossa alla stagione europea, che con una classifica comunque corta non è ancora del tutto compromessa.Servirà, però, una prestazione di assoluto livello contro una formazione che ha il quinto attacco d’, con 86.