Europa.today.it - Violenze sessuali sul proprietario di casa 65enne: nei guai un uomo

Leggi su Europa.today.it

Undi 57 anni originario di Caltanissetta sarà processato con l'accusa di aver abusato sessualmente del padrone di. Lesarebbero avvenute in un appartamento di Cogne, in provincia di Aosta, dove l'imputato era in affitto insieme alla moglie 64enne, anche lei coinvolta.