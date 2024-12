Ilgiorno.it - Violente raffiche di vento: alberi abbattuti a Varese

– Allerta fortein Lombardia. Criticità in provincia di, sulla quale si sono abbattute fortinella notte tra giovedì e venerdì. Dalle prime ore della nottata , diversi interventi dei vigili del fuoco, entrati in azione a causa del forteche ha determinato la caduta diin strada. Maggiormente interessate le zone di competenza della sede centrale, dei distaccamenti di Busto, Luino, Ispra, in azione anche il distaccamento di Laveno . All’alba erano oltre venti gli interventi segnalati. Sin dalle prime ore di oggi, venerdì 20 dicembre, c’è stato un marcato rinforzo della ventilazione da Nord in quota, in rapida estensione anche alle valli e alla pianura occidentale, conmedio tra 30-45 km/h emassime tra 50-90 km/h fino al piano. In alcune zone della regione è scattata l’allerta gialla e arancione per forte