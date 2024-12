Palermotoday.it - Vigili appostati con gli etilometri vicino ai locali della movida, 46 auto controllate e due patenti ritirate

Leggi su Palermotoday.it

Di 46mobilisti controllati ne sono stati tre trovati tre in stato di ebbrezza e in due casi si è proceduto con il ritiropatente. È il bilancio degli ultimi controlli eseguiti dalla polizia municipale dopo l'entrata in vigore del nuovo codicestrada in cui sono previste regole.